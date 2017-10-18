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Eski eşini bıçakla yaraladı, onun babasını öldürdü

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, Yılmaz Karaaslan tartıştığı eski eşi Emine Daban'ı bıçakla yaraladı, onun babası Cuma Yıldız'ı ise öldürdü

18 Ekim 2017 00:25

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde, Yılmaz Karaaslan tartıştığı eski eşi Emine Daban\'ı bıçakla yaraladı, onun babası Cuma Yıldız\'ı ise öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Yılmaz Karaaslan, daha önce kendisinden boşanıp, yeni bir evlilik yapan Emine Daban ile yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Daban\'ın yanındaki babası Cuma Yıldız\'ın da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karaaslan, yanında taşıdığı bıçağı çekip, baba ile kızına saldırdı. Yılmaz Karaaslan, Cuma Yıldız\'ı öldürdü, kızı Emine Daban\'ı ise yaraldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Daban, ambulansla Özel Salihli Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Gözaltına alınan Yılmaz Karaaslan ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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