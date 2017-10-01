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Eski eşini bıçak ve sopayla yaraladı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR’İN Ödemiş İlçesi'nde, 36 yaşındaki Kenan Ülgüdür, tartıştığı eski eşi 30 yaşındaki Ebru Taşocak'ı sopa ve bıçakla yaraladı

01 Ekim 2017 04:01

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR’İN Ödemiş İlçesi\'nde, 36 yaşındaki Kenan Ülgüdür, tartıştığı eski eşi 30 yaşındaki Ebru Taşocak\'ı sopa ve bıçakla yaraladı.
Olay, saat 21.00 sıralarında, Ödemiş İlçesi Akıncılar Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre alkol alan Kenan Ülgüdür, çocuklarını görmek için 4 yıl önce boşandığı Ebru Taşocak\'ın evine gitti. Burada, Taşocak ve Ülgüdür arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Kenan Ülgüdür, eline geçirdiği sopayla Taşocak\'ı başından yaraladı, ardından da yanındaki bıçağı çekip, omzundan bıçakladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ebru Taşocak, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Taşocak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan Kenan Ülgüdür ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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