Eski eşine sokak ortasında döven adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi, buluşup birlikte yemek yedikleri eski eşini evine davet etti. Davete ret cevabı alan adam, eski eşini sokak ortasında dövdü. Gözaltına alınan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da bir kişi, eve davet ettiği eski eşini olumsuz yanıt alınca sokak ortasında dövdü. Geçen cuma günü iddiaya göre, Can Ö. ile eski eşi Semra D. bir restoranda buluşup yemek yedi. Restorandan çıkmalarının ardından adam, eski eşini evine davet etti. Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., Semra D.'yi sokak ortasında dövdü.

Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda aldığı darbenin etkisiyle sarsılan Semra D., daha sonra kaçmaya başladı.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kadının yardımına koşup polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.