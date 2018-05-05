Eski eşine hakaret eden kadına, 3 gün hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 2 yıl önce boşandığı Hüseyin Ö.\'ye hakarette bulunup, rahatsız ettiği gerekçesiyle Aile Mahkemesi tarafından hakkında tedbir kararı alınan Emine G.\'ye (44) ), \'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine muhalefet\' suçundan 3 gün hapis cezası verildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi\'nde oturan Emine G., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yıllık eşi Hüseyin Ö.\'den 2 yıl önce boşandı. Daha sonra çift arasında 9 yaşındaki kızlarının görülmesi konusunda tartışmalar yaşanmaya başladı. Emine G. iddiaya göre, tartışmalar sırasında Hüseyin Ö.\'ye hakarette bulunup, tehdit etti. Bunun üzerine Hüseyin Ö., Emine G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa 6\'ncı Aile Mahkemesi, Emine G. hakkında, \'Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı kapsamında, eski eşine ve kızına yaklaşmaması yönünde karar verdi.

İki ay önce kızını görmek için gittiği okula mahkeme kararı kapsamında alınmayan Emine G., burada karşılaştığı eski eşi ile tartıştı. Hüseyin Ö., iddiaya göre, Emine G.\'nin kendisine yönelik tehdit ve hakaretlerini cep telefonu ile görüntüleyip polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine, Bursa 6\'ncı Aile Mahkemesi, Emine G.\'ye, \'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine muhalefet\' suçundan 3 günlük \'zorlama\' hapsi verdi.

Kararın kendisine tebliğ edilmesi sonucu ne yapacağını öğrenmek için Bursa Adliyesi\'ne gelen Emine G., kendisine şiddet uyguladığı için boşandığı eski eşinin gerçekleri söylemediğini, kızını kendisine göstermediğini ileri sürdü. Emine G., \"Çocuğumu görmem suç mu? Ben bir anneyim, o benim canım. Adalet istiyorum\" diyerek gözyaşı döktü.

Emine G., karara itiraz ettiğini kaydetti.



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