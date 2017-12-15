Eski eşinden Fatih Tezcan'a tepki: İsmini değiştirmek, kızının kendi kararı olacak!

Gazeteci Fatih Tezcan'ın kendisini tehdit ettiğini ve şiddet uyguladığını söyleyen eski eşi Güzin Bilgi, "Filistin ismiyle hava at. Reşit olduğunda ismini değiştirmek kızının kendi kararı olacak" dedi.

Fatih Tezcan'ın "3 kızım 3 oğlum var. İlk kızımın adı Filistin mesela. 1 oğlum daha olursa adını Kudüs koyarım. Bir kızım daha olursa Aksa. Siz de öyle yapın. Nesil nesil büyüsün, dirilişimiz ve direnişimiz. Özgür kalıncaya kadar Barış'ın Başkenti Kudüs ve Bereket'in Mescidi Aksa." paylaşımı üzerine Güzin Bilgi, şunları yazdı:

"Filistin'e hamile anneye küfür, hakaret, şiddet, şantaj serbest. Filistin'in doğum ücretini bile karşılama, Filistin'in on yıldır beslenme, giyinme, eğitim masraflarını karşılama; Filistin ismiyle hava at. Reşit olduğunda ismini değiştirmek kızın kendi kararı olacak."