Eski eşi ve kızını öldürüp, oğlunu yaralayan zanlı adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/GÖKÇEBEY(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde boşandığı 39 yaşındaki Gülay Gökdemir ile kızı 11 yaşındaki Betül Kaçar\'ı tabanca ile vurarak öldüren, oğlu 15 yaşındaki B.K.\'yı ise ağır yaralayan 65 yaşındaki Güngör Kaçar adliyeye sevk edildi.

Yeni Mahalle\'deki evde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, pide fırınında çalışan Güngör Kaçar, 2 gün önce çocuklarını görmek için İstanbul\'dan gelen eski eşi Gülay Gökdemir ile bilinmeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine Kaçar, yatak odasından aldığı tabanca ile Gülay Gökdemir ile kızı Betül Kaçar ve oğlu B.K.\'ya ateş etti. Gülay Gökdemir ile Betül Kaçar olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan B.K.\'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından silahıyla birlikte karakola giderek teslim olan Güngör Kaçar, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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