Eski eşi tarafından öldürülen Meltem Layıker'in annesi: Kadın cinayetleri artık son bulsun

Ankara'da, barışma teklifini kabul etmediği eski eşi Ömer Demir (54) tarafından, 12 yaşındaki kızının da evde bulunduğu sırada öldürülen Meltem Layıker'in (44) annesi Emine Yılan, "Her gün televizyonlarda kadın programlarını izlerken şimdi bizim başımıza geldi. Ne olacak bu kadın cinayetleri. Artık son bulsun." dedi.

Meltem Layıker, hayatını kaybederken, kaçan Ömer Demir polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Sırtından bıçakladım, sonra silahla öldürdüm"

Emniyetteki sorgusu devam eden Ömer Demir hakkında, eski eşinin başvurusu üzerine uzaklaştırma kararı bulunduğu görüldü. Uzaklaştırma kararına rağmen evine gidip eski eşini öldüren Ömer Demir'in ilk ifadesi ortaya çıktı.

"Ne olacak bu kadın cinayetleri?"

Anne Emine Yılan, kızının ilk eşinden de 2 çocuğu bulunduğunu söyleyerek, "Artık bu kadın cinayetleri son bulsun. Her gün televizyonlarda kadın programlarını izlerken şimdi bizim başımıza geldi. Ben hala inanamıyorum. Artık ne diyeceğim bilmiyorum. 5 ay önce de diğer oğlumu kaybettim, vadesi yetti öldü. Acı üstüne acı. Ne olacak bu kadın cinayetleri ? Artık son bulsun" diye konuştu.

Meltem Layıker'in cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)