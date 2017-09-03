Eski eşi tarafından 8 kurşunla vuruldu, yine de hayata tutundu

İzmir’de eski eşinin saldırısında 8 kurşunla ağır yaralanan, doktorların “Yaşaması, yürümesi mucize” dediği Avukat Jale Soydan, aylar süren tedavinin ardından yürümeye başladı. Tamamen sağlığına kavuşacağı günü bekleyen Soydan’ın yeni amacı ise mağdur kadınlarla birlikte şiddete karşı mücadele etmek.

Karşıyaka’da yaşayan Avukat Jale Soydan, Nisan 2015’te , 4 yıl önce boşandığı eski eşi Salih K.’nın silahlı saldırısına uğradı.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Salih K.’nın silahından çıkan 13 kurşundan 8’inin isabet ettiği 2 çocuk annesi Soydan, ağır yaralandı. Duran kalbi doktorların 10 dakika süren çabalarıyla çalıştırılan ancak yaşamından umut kesilen Avukat Soydan, yoğun bakımdaki 45 günlük savaşın ardından hayata tutundu.

İç organları parçalanan, aylarca parmağını bile kıpırdatamayan 56 yaşındaki kadın, “Çocuklarım için yürümek istiyorum” diyerek ayağa kalkmayı başardı ve her geçen gün adım adım hayata bağlandı. Şimdi hiçbir destek almadan evinin içinde yürüyebilecek duruma gelen Soydan, 1-2 yıl içinde tamamen yürüyebilmeyi ve adliye koridorlarındaki adalet arayışına dönmeyi bekliyor.

Yaşadığı dehşeti geride bırakıp yeni bir hayat kurmak için çabalayan Jale Soydan, geleceğe dair planlarını ise şöyle anlatıyor: “Benim başıma gelenler örnek olsun. Şiddet gören hiçbir kadın boyun eğmesin. Hakkını arasın, sesini çıkarsın. İnşallah yürüyerek duruşmalara gideceğim. Davalarıma kaldığım yerden devam edip adliye koridorlarında adalet arayacağım. Özellikle şiddet gören kadınların yanında olmak için mücadele edip sivil toplum örgütlerine destek vereceğim. Şiddetin en fazlasını yaşayan bir kadın olarak artık şiddete karşı savaşacağım.”

Mektupla tehditten hapis

Jale Soydan, saldırının ardından tutuklanıp 17.5 yıl hapse çarptırılan eski kocasının tacizlerinden yine de kurtulamadı. Salih K., Soydan’a cezaevinden gönderdiği mektupta “Kimse ben hapisteyken, köpeksiz köyde değneksiz gezmesin. Meydanı boş sanmasın. Hep gözüm üzerinde” tehditleri savurdu. Soydan’ın suç duyurusunun ardından Salih K., ‘tehdit’ suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı.

Avukat Jale Soydan, koruma kararı olmasına rağmen devletin kendisini koruyamadığını söyleyerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aleyhinde 100 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.