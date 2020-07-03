T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

03 Temmuz 2020 17:41

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Yalçın Özalpay, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Yalçın Özalpay ile bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Maktulün babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile avukatlar, salonda hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık Özalpay, "Böyle bir olayın olmasından dolayı çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanığa "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan 2 ay hapis cezası verildi. (DHA)

TIKLAYIN - Eskişehir'de bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin satırlı saldırısına uğradı

TIKLAYIN - Eski kocası tarafından satırla saldırıya uğrayan kadının babası: Defalarca şikâyetçi olduk, takipsizlik kararı verildi

TIKLAYIN - Kadınlar eski eşinin satırla yaraladığı Ayşe Tuba Arslan için eylemdeydi: Yaşamak ve yaşatmak için sessiz kalmayacağız

TIKLAYIN - Boşandığı eşinin satırla saldırısına uğramıştı; hayatını kaybeden Ayşe Tuğba Aslan son yolculuğuna uğurlandı

ETİKETLER

ayşe tuba arslanutku çakırözeryalçın özalpay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24