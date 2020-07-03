Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Yalçın Özalpay ile bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Maktulün babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile avukatlar, salonda hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık Özalpay, "Böyle bir olayın olmasından dolayı çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanığa "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan 2 ay hapis cezası verildi. (DHA)

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