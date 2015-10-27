Eski eşe 'Erdoğan'lı tuzak!

Boşandığı eşinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini iddia edip savcılığa başvuran savcı kızı eski eşin suçlamalarıyla eski koca hakkında iddianame hazırlandı. Ancak hakaretin belgesi fotoşop çıktı.

Makine Mühendisi Turgut Y., 2011 yılında kendisi gibi mühendis Seçil Y. ile evlendi. Ancak çiftin mutlulukları 9 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle bozuldu. Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre Turgut Y. eşinden boşanmak için mahkemeye başvurdu. Bu sürede Seçil Y. Turgut Y. hakkında ‘evden uzaklaştırma’ kararı aldı. Bu süreçte, eşi Seçil Y.’nin şikayetleri üzerine sürekli karakola çağrılan Turgut Y., kayınpederi savcı olduğu için polisin kendisini sürekli rahatsız ettiği iddiasında bulundu, bu iddia da gazetelerde de yer aldı.

Kadının kocaya yaklaşması yasaklandı

Aradan geçen sürede Turgut Y. hakkındaki uzaklaştırma kararı kaldırılırken, yakında boşanma davasının ilk duruşmaları görülecek çift, bir başka konuda da davalık oldu. Seçil Y.’nin şikâyetleri üzerine, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Turgut Y. hakkında ‘mala zarar verme’den 3, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’dan 1 ve ‘zincirleme hakaret’ten de 3.5 yıl olmak üzere toplam 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Turgut Y.’nin avukatı Çağrı Çetin ise eşine karşı koruma kararı ve aylık 500 lira tedbir nafakasının kaldırılmasını talep etti. Aile Mahkemesi talebi yerinde görerek 4 Eylül 2013’te 6 ay boyunca eşine yönelik şiddet tehdidi, hakarette bulunmamasına, iletişim araçları veya sair surette rahatsız etmemesine karar verildi.

Mahkeme boşadı ama...

Temmuz 2014’te de mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak çiftin mahkeme serüveni Seçil Y.’nin bir başka şikayetiyle devam etti. Savcılığa giden savcı kızı Seçil Y. eski eşinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’a, hakaret eden bir takım kağıt çıktılarıyla başvurdu. Başvurusunda eski eşininwhatsapptan telefonunda kayıtlı en az 500 kişiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’a hakaret içeren bir not paylaştığını belirterek eski eşinin “Devlet büyüğüne hakaret”ten yargılanmasını istedi. Savcılık da eski eşin ididalarını ciddiye alıp iddianame hazırladı. Mahkeme iddianameyi kabul ederek müşteki olarak Erdoğan’ı da tebligatla bilgilendirdi.

İddiayı reddetti

Duruşmada ise sanık Turgut Y.’nin avukatı Çağrı Çetin iddiaları reddederek, “Müvekkilimize, eski eşinin ihbarıyla whatsapp durum güncellemesinde dönemin başbakanı Sayın Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla ceza davası açılmış olsa da iddia olunan eylemi müvekkilim gerçekleştirmemiş olup kendisine zarar vermek isteyen eski eşinin iftirasından ibaret bir konudan hele ki saygı duyduğu bir devlet büyüğüne hakaretten yargılanmaktadır. İhbar eden, kendi ürettiği A4 kağıdı çıktısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuş soruşturma aşamasında yeterli araştırma yapılmaksızın kamu davası açılarak müvekkilimiz sanık olarak yargılanmaktadır” dedi.

Aynı belgeyi beş dakikada hazırladık

Avukat Çetin, “Mahkemenize sunduğumuz Photoshop (fotoşop) adlı program vasıtasıyla hazırladığımız çıktıda ihbar eden sanki whatsapp programı durum güncellemesinde hakaret etmiş gibi bir tasarım yapmış bulunmaktayız. Görüleceği üzere söz konusu ihbarcının delil diye öne sürdüğü çıktı bilgisayarda 5 dakika gibi bir sürede hazırlanabilmektedir” dedi. Mahkeme de görüntülerin fotoşop olduğuna kanaat getirip Turgut Y.’yi beraat ettirdi.