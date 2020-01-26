Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in olaydan 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in olaydan 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı. Zafer Pehlivan'ın Cankel'i sokak ortasında dövmesiyle seslerini duyan çevredeki insanların ihbarı sonucu Emniyet'e gidildiği ve Cankel'in ifade verdiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde fotoğrafçılık bölümünde okuyan Güleda Cankel’in (19), eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinden 12 saat önce Emniyet’te vermiş olduğu ifadeye ortaya çıktı. Pehlivan'ı kendisini sokak ortasında dövdüğü ve "Haydi şikâyetçi olsana edebiliyorsan” sözleriyle tehdit ettiği belirtildi.

Yakınlardaki insanların Cankel'i duyup polise ihbar etmesiyle 18 Kasım 2019’un ilk saatlerinde Cankel, şu ifadeyi verdi:

“Kapının zili çaldı. Kapıyı açtığımda Zafer karşımdaydı. Konuşalım diye içeri aldım. Başlarda sakin sakin konuştuk ama sonradan sinirlendi. Boğazımı eliyle sıkıp silkelemeye başladı. Saat 00.00’a kadar ‘Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim’ diyerek tehdit etmeye başladı. Kurtulmak için markete gidelim bahanesiyle Zafer’i dışarıya çıkardım. Markete girip çıktıktan sonra Zafer’den kurtulmaya çalıştım. Birilerini aramak isterken telefonu aldı ve yere vurdu. Telefonum parçalandı. Arkadaşımın yanına gitmek istedim. Zafer engel oldu ve beni kucaklayarak evimin sokağına götürdü. Saat 00.45’te burada beni yumruk ve tekmeyle darp etti. Bağırınca vatandaşlar geldi. Polisi ve 112’yi aramışlar. Zafer beni kıskançlık ve kendisiyle barışmadığım için darp etmiştir. Beni darp, tehdit ettiği ve telefonumu kırarak zarar verdiği için şikâyetçi değilim. Zafer’in bir anlık öfkeyle yaptığını düşünüyorum. Bir tedbir kararı istemiyorum.”

İlk duruşma 25 şubatta

Cankel Ailesi’nin avukatı Alev Öztürk, “Katilin yaptıkları, cinayetin tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlendiğini net olarak ortaya koymaktadır” dedi. Davanın ilk duruşması 25 Şubat’ta görülecek. Olaydan sonra polisler hakkında başlatılan idari soruşturma ise devam ediyor. Cankel Ailesi’nin avukatları, polisler hakkında adli soruşturma yapılması için de suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.