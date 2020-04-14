Eski Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş’un tahliyesine savcılıktan itiraz

Bugün İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmalı tutukluluk incelemesinde eski Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine karar verildi.

Ekim 2019'da düzenlenen operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş 'un tahliyesi yönündeki karar savcılık itiraz etti

Mahkeme, 'delillerin yeterince toplanmış olması, Kovid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması' gerekçeleriyle sanık Dalkuş'un tahliyesine karar verdi. Yurt dışına çıkış yasağı konulan sanık Dalkuş hakkında konutu terk etmemek şeklinde adli kontrolün uygulanmasına da karar verildi.

Aynı gün içinde Dalkuş’un tahliye kararına savcılıkça itiraz edildi. Tahliye kararına itiraz, bir üst mahkemece karara bağlanacak.