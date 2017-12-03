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Eski eniştesini boynundan bıçaklayıp kaçtı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da boşandığı eşinden olan çocuğunu görmek isteyen Mustafa Aydın (50), eski kayınbiraderi tarafından bıçaklanarak yaralandı

03 Aralık 2017 17:12

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da boşandığı eşinden olan çocuğunu görmek isteyen Mustafa Aydın (50), eski kayınbiraderi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olay Samsun\'un İlkadım ilçesi, Ulugazi mahallesinde meydana geldi. Boşandığı eşinden olan çocuğunu görmek istediği öne sürülen Mustafa Aydın, eski kayınbiraderi Murat Demir ile telefonda görüştü. Görüşme sonrasında Murat Demir, eski eniştesiyle bir sokakta buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından Murat Demir, eski eniştesini bıçakla boyun kısmından yaralayıp kaçtı. Aydın, ambulansla Gazi Devlet Hastanes\'ine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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