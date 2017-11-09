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Eski eniştesi ve 2 yakınını yaraladı, 31 yıl, 8 ay hapis cezası aldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de boşanma davasından çıkan iki ailenin fertleri arasındaki kavgada eski eniştesi Kemal ile kardeşi Levent Yıldız'ı silahla, babaları Recep Yıldız'ı ise bıçakla yaralayan 32 yaşındaki Erkan Ağca, 31 yıl, 8 ay hapis

09 Kasım 2017 19:54

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de boşanma davasından çıkan iki ailenin fertleri arasındaki kavgada eski eniştesi Kemal ile kardeşi Levent Yıldız\'ı silahla, babaları Recep Yıldız\'ı ise bıçakla yaralayan 32 yaşındaki Erkan Ağca, 31 yıl, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 16 Kasım tarihinde Kocasinan İlçesi Plevne Mahallesi\'ndeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davasından çıkan 2 ailenin bireyleri arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 30 yaşındaki Kemal Ağca, ablasının boşandığı Bülent Yıldız ve yakınları tarafından dövüldü. Kavgayı haber alıp, adliyenin önüne gelen Kemal Ağca\'nın ağabeyi emlakcı Erkan Ağca, Bülent Yıldız ile kardeşi Levent\'i tabancayla, babası Recep Yıldız\'ı ise bıçakla yaraladı. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalanan Erkan Ağca ise tutuklandı.
3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs\' suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Erkan Ağca, bugün yine hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Ağca, \"Mahkeme sonrası kardeşim Kemal\'a saldırmışlar. Kemal\'i kanlar içinde gördüm ve dövenlerin elinde sopa vardı. İstesem hepsini öldürebilirdim. Uzun zamandır silah taşırım\" dedi.
Mahkeme heyeti, yargılama sonunda iki kişiyi silahla, bir kişiyi de bıçakla yaralayan Erkan Ağca\'yı \'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs\' suçundan 30 yıl hapis, ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 31 yıl, 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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