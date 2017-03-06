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Eski Enerji Bakanı Yıldız’ın Almanya konferansı iptal edildi

Almanya, iki bakanın konuşmasını iptal etmişti

06 Mart 2017 20:55

Almanya'da Türkiye’den bakanların konuşacağı etkinliklerin iptal edilmesinin ardından şimdi de eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın konuşma yapacağı salonun sözleşmesi iptal edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı Frankfurt yakınlarındaki Kelsterbach Kasabası Belediyesi'ne ait Conference & Event Center'de bugün saat 19.30'da gerçekleştirilecek olan konferans, salonun kira sözleşmesinin iptal edilmesiyle çıkmaza girdi. AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi, alternatif bir salon arayışı içerisinde olduğunu duyurdu.

Almanya'da Türk bakanların konuşacağı etkinliklerin iptal edilmesinin Ankara-Berlin ilişkilerinde yarattığı gerilimin ardından dün akşam ilk kez bir Türk bakan bu ülkede konuşma yapmıştı.

Köln'de AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Almanya'da bu dost vatanda, bu dost ülkede milyonlarca Türk vatandaşımız var. Burada AK Partimizin Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezinin yaptığı çalışmalardan birini yapıyoruz. Hakkımız olan bir faaliyeti yerine getiriyoruz" dedi.

Söz konusu etkinlik daha önce iki kez iptal edilmişti. Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Almanya'nın Gaggenau kentinde konuşma yapacağı toplantı da Alman belediyesi tarafından iptal edilmiş ve bunun üzerine Bozdağ bu ülkeye gitmekten vazgeçmişti.

Bozdağ, karar sonrası Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi de iptal etmişti.

 

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