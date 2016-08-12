Eski emniyet müdürünün evinden ‘Fethullah Gülen’ imzalı not çıktı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tutuklanan eski Bursa İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, evindeki aramada bulunan, Fetullah Gülen tarafından el yazısıyla yazıldığı öne sürülen notun, kendisine ait olmadığını ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Kahya, hakimlik sorgusunda, darbe girişimi olduğu sırada Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde tatilde olduğunu belirtti. Kahya, darbecileri lanetlediğini belirterek, "Allah belalarını versin diyorum. Meslek hayatım boyunca terörle mücadele ettim. Bugün terör örgütü ile ilişkilendirilmemi kabul edemiyorum. Tüm darbelere karşıyım, önceki darbelerde ülkenin ne kadar zarar gördüğünü biliyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa'da 2 yıl emniyet müdürü olarak görev yaptığını hatırlatan Kahya, şunları kaydetti:

"Bursa'nın büyükşehir olması dolayısıyla devlet protokolünden pek çok kişi Bursa'ya geldiğinde onlara eşlik ettim. Görevim dolayısıyla pek çok kişiyle görüştüm. Ancak bu kişilerin siyasi yapı ve düşüncelerini bilmem mümkün değildir. Bana sorgu aşamasında sorulan kişilerin büyük kısmını tanımıyorum. Gizli tanıklar bana iftira atmaktadır. 2013 yılında aktif görevden ayrılarak bir süre teftişte çalıştım. Daha sonra 2015 yılında emekli oldum."

"Not hakkında bilgim yok"

Ali Osman Kahya, ifadesinde örgütün "Bursa imamı" olduğu öne sürülen ve yurt dışına kaçtığı bildirilen Cansun Sarıyıldız'ı tanımadığını da iddia ederek, şöyle konuştu: "Dönemin valisi ve başsavcısı ile birlikte, Cansun Sarıyıldız ile herhangi bir toplantıya katılmadım. Herhangi bir illegal yapının içinde bulunmadım. Gözaltına alındığımda evimin önünde arabadaydım. Beni arabanın içerisinde tuttular. Arama esnasında eve sokmadılar. Aramada evimde ele geçen ve Fethullah Gülen'in bana hitaben yazdığı bildirilen not hakkında bilgim yoktur. Bana böyle bir belge verilmedi. Bu belge bana ait değildir. Bana kurulan bir komplonun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Dikkat edileceği üzere notun üzerinde soy ismim 'Kahya' yerine 'Kahyaoğlu' yazılmıştır. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim. Hakimliğiniz aksi kanaatteyse adli kontrol hükümlülüğünün uygulanmasını talep ederim."