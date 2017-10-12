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 ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği ve emrindeki polislere darbecilere karşı direnmeme talimatı verdiği iddia edilen eski Başakşehir İlçe Emn

12 Ekim 2017 20:19

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği ve emrindeki polislere darbecilere karşı direnmeme talimatı verdiği iddia edilen eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eski Başkomiser Halil İbrahim Alan da müebbet hapis cezasına mahkum etti. Eski polis Erdoğan İkiz ise beraat etti. 
İstanbul\'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan 29 polisin yargılandığı davada, dosyası ayrılan eski emniyet müdürü Zafer Kuloğlu, eski başkomiser Halil İbrahim Alan ve tutuksuz sanık eski polis Erdoğan İkiz\'in davası karara bağlandı.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu, eski Başkomiser Halil İbrahim Alan ve tutuksuz sanık eski polis Erdoğan İkiz ile avukatları katıldı. Sanık avukatları esas hakkında savunma yaptı. Ardından son sözleri sorılan sanıklar, beraatlerini talep etti.

BİR AĞIRLAŞTIRILMIŞ, MÜEBBET BİR MÜEBBET, BİR BERAAT...
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu\'nu \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Halil İbrahim Alan\'ı da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran heyet, iyi hal indirimi uygulayarak cezasını müebbete çevirdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Erdoğan İkiz\'in suç işlediğinin sabit olmadığından beraatine karar verdi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul\'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında emniyet müdürleri ile helikopter pilotlarının da bulunduğu 29 polis hakkında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. İddianamede, sanıklardan Zafer Kuloğlu\'nun darbe girişimi sırasında emrindeki polislere darbeci askerlerle çatışmama emri verdiği ve üstlerinden gelen emirleri altlarına iletmediği iddia edilmişti. Sanık Kuloğlu\'nun ayrıca darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile birlikte hareket ettiği ve o gece 3 kez telefon ile görüştüğü belirtilerek, sanığın özel aracıyla Bahçeşehir\'den Fatih\'e kadar geldiği ancak Aynacı\'nın yakalanmasından sonra geri döndüğü ileri sürülmüştü. İddianamede, diğer sanıkların da darbecilere karşı direnmediği ve görev yerlerine gitmediği iddia edilmişti. 

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