Eski emniyet müdürü Ünsal'a tahliye

T24 - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ''silahla yaralama'' ve ''ihaleye fesat karıştırma'' olaylarına karıştıkları iddiasıyla 19 sanığın yargılandığı davada, tutuklu olarak yargılanan eski Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal'ın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, suçun niteliği, delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, eski Sakarya Emniyet Müdürü Ünsal'ın tahliye edilmesini kararlaştırdı.
AKP Akyazı Belediye Başkanı da gözaltına alınmıştı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde geçen temmuz ayında düzenlenen
operasyonda suç örgütü kurdukları, ihaleye fesat karıştırdıkları,
yaralama, tehdit ve rüşvet olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürülen
aralarında Akyazı Belediye Başkanı AKP'li Yaşar Yazıcı’nın da
bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 6’sı
tutuklanmıştı. Tutuklanan Ak Parti Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım’ın
yeğeni Ali Yıldırım ve serbest kalan Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı,
operasyonun yapılacağı bilgisini Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’dan
aldıklarını söyledi. Bu ifadeler üzerine Faruk Ünsal hakkında
soruşturma başlatılmıştı
Ünsal 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifade ardından tutuklanmıştı
11 Eylül’de Faruk Ünsal, soruşturmayı
yürüten savcıya "şüpheli" olarak 4 saat ifade vermişti. Önceki gün (31 Ekim 2009) de
soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 1 komiser
ve 1 polisin verdikleri ifadelerinde Ünsal’ı suçlamıştı. Bunun üzerine
savcı, dün (1 Kasım 2009) yeniden Ünsal’ın ifadesine başvurduktan sonra tutkulanma
talebiyle mahkemeye sevketmiş, Ünsal İstanbul nöbetçi 14’üncü
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.