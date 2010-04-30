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Eski emniyet müdürü Ünsal'a tahliye

Tutuklu olarak yargılanan eski Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal'ın tahliyesine karar verildi.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ''silahla yaralama'' ve ''ihaleye fesat karıştırma'' olaylarına karıştıkları iddiasıyla 19 sanığın yargılandığı davada, tutuklu olarak yargılanan eski Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal'ın tahliyesine karar verildi.


İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, suçun niteliği, delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, eski Sakarya Emniyet Müdürü Ünsal'ın tahliye edilmesini kararlaştırdı.



AKP Akyazı Belediye Başkanı da gözaltına alınmıştı



Sakarya’nın Akyazı ilçesinde geçen temmuz ayında düzenlenen operasyonda suç örgütü kurdukları, ihaleye fesat karıştırdıkları, yaralama, tehdit ve rüşvet olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürülen aralarında Akyazı Belediye Başkanı AKP'li Yaşar Yazıcı’nın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Şüphelilerden 6’sı tutuklanmıştı. Tutuklanan Ak Parti Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım’ın yeğeni Ali Yıldırım ve serbest kalan Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, operasyonun yapılacağı bilgisini Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’dan aldıklarını söyledi. Bu ifadeler üzerine Faruk Ünsal hakkında soruşturma başlatılmıştı



Ünsal 'şüpheli' sıfatıyla  verdiği ifade ardından tutuklanmıştı



11 Eylül’de Faruk Ünsal, soruşturmayı yürüten savcıya "şüpheli" olarak 4 saat ifade vermişti. Önceki gün (31 Ekim 2009) de soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 1 komiser ve 1 polisin verdikleri ifadelerinde Ünsal’ı suçlamıştı. Bunun üzerine savcı, dün (1 Kasım 2009) yeniden Ünsal’ın ifadesine başvurduktan sonra tutkulanma talebiyle mahkemeye sevketmiş, Ünsal İstanbul nöbetçi 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

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