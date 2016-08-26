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Eski emniyet müdürü tutuklandı

Ali Bilkay, ‘askeri casuslukta kumpas’ davasında gözaltına alındı

26 Ağustos 2016 01:25

'Askeri casuslukta kumpas'ta gözaltına alınan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklandı.

Habertürk’ün haberine göre, Sakarya’da yürütülen "usulsüz dinleme" soruşturması kapsamında İzmir'de gözaltına alınan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Sakarya'da yürütülen "usulsüz dinleme" soruşturması kapsamında gözaltına aldığı Bilkay, işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Sakarya'daki savcıya ifade veren Bilkay, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında tutuksuz yargılanan Bilkay, dünkü duruşmada da savunma yapmıştı.

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