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Özel Dosya

Eski Emniyet Müdürü Saral: MİT'ten gelen yazıda, "Gülen cemaati , Tansu Çiller’le birlikte kara para aklama faaliyeti içerisinde bulunmaktadır" deniyordu!

'Erdoğan'dan o cevap gelince Gülen cemaati aleyhinde faaliyet şansımızın olmadığını düşündüm'

11 Kasım 2016 00:23

T24

Eski Ankara Emniyet Müdürü ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Cevdet Saral, TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda, Fethullah Gülen cemaatinin devletteki örgütlenmesine ilişkin olarak hazırladığı raporu ve sonrasında hedef olduğu tepkileri anlattı.

Komisyon tutanaklarına göre, Saral, MİT'ten gelen bir bilgilendirme yazısında "eski Başbakan Tansu Çiller'in Gülen cemaatiyle birlikte kara para akladığı, bu konunun Maliye ve Dışişleri bakanlıklarınca soruşturulması gerektiği" ifadesinin yer aldığını savundu. Bazı komisyon üyelerinin, "bu iddianın MİT'e ait olmadığı, MİT'ten gönderilen dosyadaki 'Aydınlık gazetesi dokümanları olduğu' itirazlarının ardından da Saral öne sürdüğü iddiada ısrar etti.

Saral, önemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a Yeni Şafak gazetesinin sahibi Ahmet Albayrak aracılığıyla Gülen cemaati örgütlenmesiyle ilgili olarak ilettiği uyarıya Erdoğan'dan "Başı kıble gören insandan bize zarar gelmez. O kadar da endişeli olma” cevabı geldiğini söyledi. Saral, bu cevap üzerine hissettiklerini "Ben, meselenin benim açımdan kapandığını, artık bundan sonra bizim cemaatin aleyhinde herhangi bir faaliyette bulunma şansımızın olmadığını düşündüm" sözleriyle açıkladı.

Cevdet Saral, Gülen yapılanması ile ilgili olarak çalışma yürütmek istediğini Mesut Yılmaz'a ilettiğini ancak önerisinin Yılmaz tarafından kabul edilmediğini söyledi. Saral, "Yılmaz'a 'Çalışma yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz?' dedim. 'Sakın ha, Ecevit böyle bir çalışma yaptığını duyarsa Hükûmeti yıkar' dediler" ifadelerini kullandı. 

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