Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan Mehmet Eymür açıklaması: Eksik biliyor...

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, 90’lı yıllarda MİT Kontrterör Dairesi Başkanlığı yapan Mehmet Eymür'ün T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'na yaptığı "Yurtdışında polisin öyle bir görevi yok. Örgütlenmeler kurmaya kalktı" açıklamaya yanıt verirken, "Eymür eksik biliyor. Yetkililerin bilgisi dahilinde gittim" dedi.

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1980'lerden 2010'lu yıllara kadar Emniyet'in çeşitli birimlerinde üst düzey görev yapan Hanefi Avcı, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'na yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Halk TV'den Hazar Dost'a konuşan Avcı, Eymür'ün kendisi için "Kürtleri kullanıyordu, örgütlenmeler kuruyordu" iddiasına "Mehmet Eymür’ün iddialarını değerlendirmek için geçmişi bilmek lazım. Ben Susurluk Komisyonu’na verdiğim ifadede nasıl Emniyet’ten Mehmet Ağar ve ona bağlı polis-sivil ekiplerinden oluşan bir çete grubu var, ‘terörle mücadele’ diyerek hukuk dışı işler yaptığını söylediysem aynı yapının MİT’te olduğunu söyledim. MİT’teki yapının başında da Eymür var dedim.

Eymür bana dava açtı, bu davada ben iddialarımı ispat etmek için, yapılan operasyonlarda yakalanan mafya üyelerinin üzerinden MİT’teki bazı insanlara dair notların, telefon numaralarının çıktığını mahkemeye anlattım. Mafya mensupları üzerinden çıkan telefonlar ekseriyetle teşkilat üzerine değil, kişi üzerine kayıtlı idi. Eymür beni kendi teşkilatı üzerinden şikayet etti, 'Telefon numaralarımız devlet sırrıdır' dedi" yanıtını verdi.

O dönem kendisinin 28 Şubat karşıtı çıkışları olduğunu dile getiren Avcı, DGM'deki askeri savcının soruşturma başlattığını, ardından askeri bir bilirkişi atandığını kaydetti. Sonrasında askeri hakim tarafından "devlet sırlarını ortaya çıkardığı" gerekçesiyle tutuklandığını hatırlatan Avcı, "Yargılamanın ardından beraat ettim. O günden bu yana Eymür’le bizim aramızda bir sorun var, ara ara çıkar benim hakkımda bir şeyler söyler" diye konuştu.

Eymür'ün "Pişmanlıktan yararlanan bir sürü Kürdü çok kullandı. Onların kirli işleri vardı. Elinde bir sürü polis memuru varken başka adamları kullanması, boyundan büyük işler. Yurtdışında polisin öyle bir görevi yok. Örgütlenmeler kurmaya kalktı. PKK'ya karşı. Örgütleri kuranları falan öldürmek amaçlı. Ekip yolladı Öcalan için. Bir şey yapamadan döndüler" şeklindeki ifadesine de yanıt veren Avcı, "O tarihlerde Suriye’de PKK karşıtı kimse yoktu. Böyle bir amaçla da kimsenin gittiğini duymadım" dedi.

Avcı, o tarihlerde yurt dışında hangi ekibin ne için gittiğinin kayıtlarda olduğunu ve devletin bunları bildiğini söyledi:

"Hatta Eymür eksik biliyor. Ben kendim gittim. Görev için gittiğimi zamanın Emniyet Müdürü, İstihbarat Daire Başkanı, valisi, Olağan Üstü Hal Valisi, İçişleri bakanı olmak üzere yetkililerin bilgisi dahilinde gittim.

Yargılandığım davada bu konuyla ilgili belgeler evimde bulundu, sonra devletin kasasında bu belgelerin görevle ilgili verilip, kullanıldığına dair tutanaklar bulunup dava dosyasına kondu. Sonra bütün bunlardan berat ettim. Gönderdiğimiz insanlar, bilgi toplamak için gönderdik."

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