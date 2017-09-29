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Eski Emniyet Müdürü FETÖ'den tutuklandı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İstanbul'da yakalanan Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi eski Emniyet Müdürü Mehmet Ali Barın, tutuklandı

29 Eylül 2017 20:27

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İstanbul\'da yakalanan Tekirdağ\'ın Kapaklı İlçesi eski Emniyet Müdürü Mehmet Ali Barın, tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kapaklı İlçesi eski Emniyet Müdürü Mehmet Ali Barın, hakkında geçen yıl yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına ve adliye sevk edilen Barın, mahkemede adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldıktan sonra meslekten ihraç edildi. Sürdürülen soruşturma kapsamında hakkında yeniden yakalama çıkarılan Mehmet Ali Barın, her yerde aranıyordu. Barın\'ı arama çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube kipleri, İstanbul\'da bulunduğunu belirleyip, saklandığı evde yakaladı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen ve soruşturması tamamlanan Barın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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