-ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ DİNK SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ TRABZON (A.A) - 20.04.2011 - Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında talimatla ifadesinin alınması kararlaştırılan eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, İstanbul'da Cumhuriyet Savcılığa ifade verdi. Alınan bilgiye göre, Hrant Dink'in öldürülmesi olayında dönemin bazı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin ihmalleri olup olmadığı konusunda yürütülen ve daha önce soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca ''takipsizlik kararı'' verilen, ancak Dink ailesinin müracaatı üzerine Rize Ağır Ceza Mahkemesince genişletilmesine karar verilen soruşturma kapsamında, aynı savcılık Reşat Altay'ın talimatla ifadesinin alınmasını kararlaştırdı. Bu karar doğrultusunda, oturduğu İstanbul'da cumhuriyet savcılığına çağrılan Altay'ın talimatla ifadesi alındı. İstanbul'da Altay'ın ifadesini alan savcılığın, Altay'ın ifadesinin alındığını Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiği öğrenildi. Altay'ın ifadesinin henüz Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmadığı, ifadenin ulaşmasının ardından ise Cumhuriyet Başsavcılığın soruşturma çerçevesinde daha önce verdiği ''takipsizlik kararının kaldırılıp kaldırılmaması'' konusunda bir karar vermesi için soruşturma dosyasını Rize Ağır Ceza Mahkemesine göndereceği belirtildi. -OLAYIN GEÇMİŞİ- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin bazı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında Dink cinayetinde bir ihmalleri olup olmadığı konusunda yürüttüğü soruşturmada ''kovuşturmaya'' yer olmadığına karar vermişti. Dink ailesi de Cumhuriyet Başsavcılığının bu kararının kaldırılması için Rize Ağır Ceza Mahkemesine dilekçeyle başvurmuştu. Dink ailesinin müracaatını kabul eden mahkeme de soruşturmanın genişletilmesine karar vererek, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın yanı sıra Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile polis başmüfettişi Levent Yarımel'in ayrıntılı ifadelerinin alınmasını istemişti. Mahkeme, Başsavcılıktan bu kişilerin ifadelerinin alınmasını ve bazı işlemleri yapmasını isteyerek, bu işlemlerin tamamlanmasının ardından Başsavcılıkça verilen ''takipsizlik'' kararının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda bir karar vermek üzere soruşturma dosyasının kendisine gönderilmesini istemişti. Rize Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararının ardından gerekli işlemleri başlatan Trabzon Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine Emin Arslan ile Levent Yarımel'in Ankara'da Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınmıştı. Arslan ve Yarımel'in ifadeleri daha sonra Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.