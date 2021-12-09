Eski emniyet müdürü: Bana kalırsa muhalefet partilerinin belediyelerine de ‘yolsuzluk’ operasyonları hazırlığı var

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Türkiye’nin en bilinen eski emniyet müdürlerinden bir ismin, "Bana kalırsa muhalefet partilerinin belediyelerine de ‘yolsuzluk’ operasyonları hazırlığı var" dediğini aktardı.

Pehlivan yazısında, "Seçime doğru giden Türkiye’de neler olabilir? Bu soruyu zamanında önemli görevlerde yer almış bir istihbaratçıya, bir Emniyet müdürüne, bir yargı mensubuna ve bir siyasetçiye sordum. Türkiye’nin en bilinen eski Emniyet müdürlerinden biri vardı telefonun ucunda. Şunlar döküldü ağzından: “HDP ve PKK konularının kaşınabileceğini düşünüyorum. HDP’yi daha da şeytanlaştırıp ona destek veren muhalefet partilerini sıkıştırmak isteyecekler. Yargı üzerinden ‘örgüt’, ‘casusluk’, ‘gizli bilgi’ tutuklamalarını bol miktarda kullanmalarını bekliyorum. Muhalefet partilerinin belediyelerine de ‘yolsuzluk’ operasyonları hazırlığı var, bana kalırsa. Bu yolla muhalefeti sarsmayı amaçlayacaklar. Ama hani hep dile getirilen ‘büyük bir suikastı’ beklemiyorum. Bunun toplumda karşılığının olmayacağını, kimsenin başarı hanesine yazılmayacağını biliyorlardır.” ifadesini kullandı.