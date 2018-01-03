Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı: Sizin bana yaptığınızı FETÖ bile yapmadı!

Fethullah Gülen Cemaati’nin hedefi olduğu gerekçesiyle kendisine sağlanan korumanın statüsünde değişikliği gidilmesi sebebiyle tepki gösteren Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, "Sizin bana yaptığınızı FETÖ bile yapmadı" dedi.

Koruma statüsünün değiştirilmesiyle ilgili kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Uzun, şunları söyledi:

"Fethullah Gülen ve çetesi tarafından hakkımda 34 ceza ve tazminat davası açıldı. Birçok dava reddedildi, bir kısmından halen yargılanıyorum. 'Özel korumam yapılmaktayken, yaya koruma’ kararına, bir tür cezalandırmaya çarptırıldım.

Sizin bana yaptığınızı FETÖ bile yapmadı!”