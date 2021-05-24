Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'ndan Sedat Peker yorumu: Tahrik olursa hükümetin karıştığı olaylara doğru genişler diye düşünüyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videoları değerlendiren, Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı, "Şu anda bildiği her şeyi değil, belli konuları anlatıyor. Bu anlattıklarının çapının genişlemesi, direkt ona yönelik yapılacak işlemleri de belirler. Bilgisi bana göre çok büyük. Çok fazla bilgi var, kafasına yüzde 10'luk bir kısmını koymuş" diye konuştu.

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan Hanefi Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde...

Sedat Peker'in 30 yıla yakın yeraltı dünyasının bilinen bir elemanı olduğuna işaret eden Avcı, "İş dünyasıyla, emniyetle, siyasetle bazı bağlantıları var. Çok geniş bilgilere sahip. Bu bilgilerin büyük bir kısmının önemli olduğu kanaatindeyim. Eksiği olabilir, yanlışı olabilir, bazı konularda ufak tefek hataları olabilir ama bu bilgilerin önemsenmesi gerektiğine inanıyorum.



Çünkü bu devlet epeyden beri bu tip sıkıntılar yaşıyor, hukuk düzenini bir türlü oturtamıyor. Hukuk dışı oluşumlar, hukuk dışı faaliyetlerle işleri götürmeye kalkıyor. Bunun yarattığı sorunlar zaman zaman ortaya çıkıyor. Bunu kapatmak, susturmak değil; bunu bir fırsata çevirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu anlatılanların ciddiyetle dinlenmesini, ders alınması gerektiğini, hatayı, yanlışı görüp tedbir alınması gerektiği noktasındayım." diye konuştu.

"Çok fazla bilgiye sahip"

Peker'in çok daha fazla bilgiye sahip olduğuna inandığını belirten Avcı, "30 yıllık çok ciddi ilişkiler ağına sahip. Ben şu anda konuştuğu değil, konuşacaklarının çok daha ilerde olacağına, çok daha geniş boyutta olacağına inanıyorum. Bunun önemsenmesi ve devletin bunu her boyutuyla değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Hanefi Avcı, Peker'in iddialarına ilişkin "Siz hangi bilgileri önemsediniz?" sorusuna ise "O kadar çok sorun var ki, ‘hangisi' derseniz, hepsi başlı başına bir olay. Hiçbiri göz ardı edilemeyecek kadar büyük olay. Anlattıklarından, daha anlatacakları veya bilmesi gerekenleri çıkarıyorsunuz. Her anlattığı olayın ciddiye alınması gerektiğine inanıyorum. Özellikle de kamu gücüyle, devlet gücüyle diğer illegal güçler arasındaki ilişkileri belirttiği nokta çok daha önemli diye düşünüyorum." diye yanıt verdi.

"Hükümetin daha fazla karıştığı olaylara doğru genişler diye düşünüyorum"

Peker'in ortaya attığı iddiaları, kişiliğinden ve kimliğinden bağımsız olarak değerlendirmek, hatta daha fazla bilgi vermesini sağlayarak bunu bir fırsata çevirmek gerektiğini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Şu anda bildiği her şeyi değil, belli konuları anlatıyor. Bu anlattıklarının çapının genişlemesi, direkt ona yönelik yapılacak işlemleri de belirler. Bilgisi bana göre çok büyük. Çok fazla bilgi var, kafasına yüzde 10'luk bir kısmını koymuş.



Mesela kendisinin üzerine, yakınlarının üzerine, dost bildiği, yakın gözüken insanlar üzerine gidilir de; anlattığı olaylar incelenmez, gösterildiği olaylar üzerine bakılmaz, araştırılmaz, soruşturulmazsa bu defa daha tahrik olur. Tahrik olacağı zaman mevcut hükümetin daha fazla karıştığı olayları ve onları suçlayacak olaylara doğru genişler diye düşünüyorum. Buradaki gelişmelerin seyri onu etkiler diye düşünüyorum."