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Ekonomi

Eski elektronik ürünler toplanacak

Elektronik ve elektrikli ürün şirketleri Haziran'dan itibaren piyasadaki eski ürünleri toplayacak

09 Ocak 2013 15:41

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın atıkların geri dönüşümü uygulaması kapsamında Haziran ayında yürürlüğe girecek yönetmelikle, elektronik ve elektrikli ürünlerde, firmalara sattıkları ürünlerin yaklaşık yarısına kadar, piyasadaki eski ürünleri toplama zorunluluğu getirilecek.

Buna göre, ağırlık bazında olmak üzere 2013’te büyük ev eşyalarının yüzde 65’i, küçük ev aletlerinin yüzde 40’ı, bilişim ekipmanları ve telekomünikasyon ekipmanlarının yüzde 50’si, elektrikli ve elektronik aletlerin yüzde 40‘ı, oyuncaklar, eğlence ve spor aletlerinin yüzde 40’ının yönetmelik çerçevesinde geri dönüşümü hedefleniyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2005 yılından bu yana ambalaj, lastik ve akaryakıt sektörlerine yönelik başlattığı atıkların geri dönüşümü uygulamasına, 2013 yılından itibaren elektrikli ve elektronik ürünler de dahil edilecek.

Haziran ayında yürürlüğe girecek olan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ile birlikte firmalar en az sattıkları ürün kadar piyasadaki eski ürünleri toplamak zorunda kalacaklar. Yönetmelik kapsamında buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, cep telefonu ve bilgisayar gibi elektrikli ve elektronik aletler bulunuyor.

Actecon Rekabet ve Regülasyon Danışmanlık Ortağı Fevi Toksoy, ev ve işyerlerindeki eski ürünlerin kurulacak sektörel dernekler vasıtası ile taşeron firmalara toplatılacağını belirterek; aralarında Arçelik , Vestel , Profilo, Beko ve Bosch’un da bulunduğu beyaz eşya üreticileri ile HP, Dell, Apple, Toshiba, Samsung, Sony, ve Casper gibi bilgisayar üreticisi firmaların atık toplama amacı ile üye oldukları TÜBİSAD ve BESD gibi dernekler aracılığıyla platform çalışması yaptıklarını söyledi.

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