Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez: Türkiye çift paralı bir ekonomi haline getirildikten sonra şimdi de çift faizli bir yapıya dönüştü

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomistler ile yaptığı toplantıda söylediği belirtilen “Politika faizini önemsizleştirdik” sözlerini eleştirirken, "Türkiye çift paralı bir ekonomi haline getirildikten sonra şimdi de çift faizli bir yapıya dönüştü" dedi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'a konuşan Söylemez, bu sözler eğer doğru ise aslında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ve Türk Lirası'nın önemsizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması anlamına geldiğini belirterek, “Türkiye'yi dolarizasyonla önce çift paralı bir ülke haline getirdiler. Kur Korumalı TL Mevduat adı altında Hazine'yi sınırsız bir açık pozisyon riski altına soktular. Faizleri indirmek için çıktıkları yolda eylülde yüzde 18'lerde olan yıllık kredi faizleri şu anda yüzde 28-30 civarında. Türkiye çift faizli bir ülke oldu. Gösterge tahvil faizi yüzde 23'ü buldu. Oranlar arasında uçurum oluştu. ABD'de gösterge faiz yüzde 1'lerde, bu negatif ayrışmanın boyutlarını gösteriyor. Bunların hepsi bir bedeldir, o zaman biz bu bedeli niye ödedik?” dedi.

Türkiye'nin CDS'lerinin (kredi risk birimi) 555 seviyesinde olduğunu, kredi riskini gösteren seviyenin Almanya'nın tam 85 katına ulaştığını belirten Söylemez, “Kurlar geçen eylülden beri yüzde 61 arttı. İngilizlerin bir sözü vardır, ‘Hükümetler piyasayı yenemez'. Eğer serbest piyasa ekonomisi uyguluyoruz diyorsanız oyunu kurallarına göre oynamalısınız. Böyle bir inatlaşmaya ne gerek vardı” diye sordu.

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