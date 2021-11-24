Eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez: Hiperenflasyon riski doğmuş durumda

Eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Tüm dünya Türkiye’nin kendi kendine yarattığı kur krizini konuşuyor” derken, gelinen noktada bir sistem krizi riski olduğunu söyledi. Söylemez, hiperenflasyon riski oluştuğunu dile getirdi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre; bugünkü dünya koşullarında yüzde 30'lardaki enflasyonu hiperenflasyon olarak kabul etmek gerektiğini belirten Söylemez, “Enflasyon katılığı var Türkiye'de. Enflasyon beklentilerinin geçmiş enflasyona göre oluşturulması, enflasyonda sürekliliğe ve katılığa neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre Türk Lirası'nın yıllık yüzde 10'luk bir değer kaybı enflasyonu yüzde 2-3 artırıyor. Şimdi TL'de haftalık değer kaybı yüzde 10'u aşınca, hiperenflasyon riski doğmuş durumda” dedi.

Faiz indiriminin ekonomi biliminde başka her şey sabit kalırsa yararlı olabileceğini belirten Söylemez, "böyle bir enflasyonist ortamda, tek adam rejimi ile güven sorunu yaşanırken, yatırım iklimi ortadan kaybolmuşken faiz indirimlerinin enflasyonu beslediğini" dile getirdi.

Türkiye'de bir sistem krizi riski doğduğunu vurgulayan Söylemez, çoğunlukla krizlerin “bulaşıcı etki” denilen gelişmekte olan ülkelerin birbirini tetiklemesi ile oluştuğunu ancak Türkiye'nin bugün yaşadığı sıkıntının kendi kendine yarattığı yeni tip bir kriz olduğunu vurguladı.

“Tüm dünya Türkiye'nin kendi kendine yarattığı TL- kur krizini konuşuyor” diyen Söylemez, “Bu gelişmeler dolarizasyonu da artırıyor ve kambiyo kontrolü korkularını da ateşliyor. Faiz indiriminden kim memnun oldu derseniz sadece yandaş vakıflar, müteahhitler ve yap işlet devretçilerdir” dedi.