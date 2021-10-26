Eski Ekonomi Bakanı Söylemez: Kamu bankalarının ortak bir kararla faiz indirmesi rekabet soruşturması gerektirir

Eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, kamu bankalarının ortak bir kararla kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirime gitmesinin bir rekabet soruşturması konusu olduğunu ifade etti. Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Söylemez kamu bankalarının hem özel hukuka hem de rekabet hukukuna bağlı olduğunu vurguladı. Söylemez şöyle konuştu:

"Ekonomik gerçeklerden kopuk bu ortak faiz indirimi, emir komuta yönetiminin bir sonucudur. Bu kredilerden edilecek zararın devlet tarafından karşılanacak olması sebebiyle diğer bankalara karşı bir rekabet suçu işlenmiştir. Mutlaka bir soruşturma açılması gerekir.”

Ufuk Söylemez, 4054 Sayılı Rekabet Kanunu'nun 4. maddesine göre ortak faiz kararı almanın açık bir şekilde rekabet soruşturmasına konu olduğunu vurguladı.