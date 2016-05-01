Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin fabrikası soyuldu

.Eski Ekonomi Bakanı ve AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci'nin ortak olduğu Turkuaz Tekstil'e giren hırsızlar, kasadan hediyelik altınları ve güvenlikçinin silahını alarak kayıplara karıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre olay, geçtiğimiz günlerde Hacıeyüplü Mahallesi'nde bulunan Turkuaz Tekstil'de meydana geldi. Nihat Zeybekci'nin de ortağı olduğu fabrikaya giren ve 3 kişi oldukları iddia edilen hırsızlar, kasaya yöneldi. Kasanın içinde bulunan ve ortağı İlhan Yaşar'ın hediyelik altınlarının bulunduğu çantayı alan hırsızlar, daha sonra güvenlikçinin ruhsatlı silahını da alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızların tekstil fabrikasının idari kısmına girdiklerini belirten Nihat Zeybekci, "Çalınan kasada bulunan hediyelik altınlar var. Ayrıca güvenlikçinin ruhsatlı silahı çalınmış. Benim bildiğim bunlar var. Para çalınmadı. Ayrıca fabrikada benim makam odam yok. Eski odamı eşim çalışma odası olarak kullanıyor. Fabrikada bana ait hiçbir şey yoktu. Denizli'de son birkaç yıldan beri fabrikalara dadanan hırsızlar var. Benim bir tanıdığımın da fabrikasında soygun olmuştu. Ben de arkadaşları bu konuda uyarmıştım ancak başımıza geldi" dedi.