T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin fabrikası soyuldu

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

01 Mayıs 2016 01:00

.Eski Ekonomi Bakanı ve AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci'nin ortak olduğu Turkuaz Tekstil'e giren hırsızlar, kasadan hediyelik altınları ve güvenlikçinin silahını alarak kayıplara karıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre olay, geçtiğimiz günlerde Hacıeyüplü Mahallesi'nde bulunan Turkuaz Tekstil'de meydana geldi. Nihat Zeybekci'nin de ortağı olduğu fabrikaya giren ve 3 kişi oldukları iddia edilen hırsızlar, kasaya yöneldi. Kasanın içinde bulunan ve ortağı İlhan Yaşar'ın hediyelik altınlarının bulunduğu çantayı alan hırsızlar, daha sonra güvenlikçinin ruhsatlı silahını da alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızların tekstil fabrikasının idari kısmına girdiklerini belirten Nihat Zeybekci, "Çalınan kasada bulunan hediyelik altınlar var. Ayrıca güvenlikçinin ruhsatlı silahı çalınmış. Benim bildiğim bunlar var. Para çalınmadı. Ayrıca fabrikada benim makam odam yok. Eski odamı eşim çalışma odası olarak kullanıyor. Fabrikada bana ait hiçbir şey yoktu. Denizli'de son birkaç yıldan beri fabrikalara dadanan hırsızlar var. Benim bir tanıdığımın da fabrikasında soygun olmuştu. Ben de arkadaşları bu konuda uyarmıştım ancak başımıza geldi" dedi.

ETİKETLER

eski bakannihat zeybekcisoygunakpak partidenizli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24