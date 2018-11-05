"Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 'Şirketin arkasındayım' dedi: Acaba bu gizemli şirketin adı ne?"

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, ihracat yapan bir şirketin, türk ürünlerinin markalaşması kapsamında devlet tarafından desteklendiğini, ancak şirketin devlete vergi ve sigorta borcunu ödemediğini, bunun yanı sıra söz konusu şirketin yükümlülüğüne uymamayı alışkanlığa dönüştürdüğünü

Ekonomi Bakanlığı'nın ise bu durumu dert etmediğini savundu. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından "Ben şirketin arkasındayım" açıklaması yapıldığını aktaran Toker, "Acaba bu gizemli şirketin adı ne?" sorusunu yöneltti.

"Kayırılan şirketin gizemi"

Çiğdem Toker, vergi ve sigorta borcu bulunan başka şirketlere hacze gidildiğini, bu şirkete ayrıcalıklı davranılarak, "Vergi borcun varsa yine ödeme, bu yıl ihracat karşılığı hakettiğin Turquality desteğinden mahsup edelim" denildiğini öne sürdü. Yazar, Sayıştay'ın 2017 Ekonomi Bakanlığı denetim raporunda yer alan olaydaki başka bir ayrıntıya yer vererek, aynı şirketin sürekli Sayıştay merceğinde olmasına ve Bakanlık tarafından uyarılmasına karşın, tavrında hiç bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Nihat Zeybekçi: Şirketin arkasındayım

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye bu konunun sorulduğunu aktaran Toker, Zeybekçi'nin "Ben şirketin arkasındayım" dediğini kaydederek, "Acaba bu gizemli şirketin adı ne?" diye sordu.

Çiğdem Toker'in "Sponsor dünür olursa" başlığıyla (5 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz