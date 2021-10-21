Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Faizin piyasa koşullarına göre oluşması gerektiğine inanıyorum

Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Ntv'de katıldığı bir programda "Faizin piyasa koşullarına göre oluşması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Çelebi, faizlerin düşse bile dolar kurunda ciddi düşüşlerin olmayacağını dile getirdi.

Ekonominin sadece kur ve faizle yönetilemeyeceğini ifade eden Çelebi şöyle konuştu:

"Üretimdeki sürece de bakmamız gerekiyor, işsizliğe bakmamız gerekiyor. Üretimde altyapı yatırımlarından kaynaklanan bir artış var. Yüzde 8-9 gibi bir büyüme oranına erişiyor. Ama diğer yandan işsizlik ciddi biçimde yüzde 15'ler düzeyine yaklaştı. Genç işsizlik de yüzde 25. Resmi rakamlara göre işsizlik oranı yüzde 12 civarında . İşsizlik rakamının çok ciddi bir gösterge olduğunu kanaatindeyim. Gelir dağılımının bozukluk ve pazardaki fiyat artışı işçinin emeklinin çok ciddi sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor. Sadece faiz ve kur meselesi değil, ekonominin üretim ve işsizlik konularını da birlikte değerlendirmeliyiz."

"Merkez Bankası'nın piyasalardan alacağı sinyallere göre bir yönetim anlayışı oluşturması gerekli"

Bir gerçek var Türkiye'nin içinde olduğu şartlarda yabancı sermaye girişi durmuş vaziyette. İhracatın kur artışıyla birlikte dolaylı olarak desteklendiğinin ve ihracatın 200 milyar doları aşarak 210 milyara çıktığı belirtiliyor ve ihracat artışından dolayı cari işlemler açığı düşüyor. Bu da üretim artışını beraberinde getirerek Türkiye'de büyümenin artacağı belirtiliyor.

İhracat artışıyla büyüme benim de desteklediğim bir model. Ama ithalatta özellikle ihracat ürünlerinde girdi olarak kullanılan ürünlerin ithalatında da pahalılaşma oluyor. Burada önemli olan ekonominin bütün dengelerini iyi oluşturmak lazım. Sadece faizi indir, kuru çıkar, üretimi işsizliği önünü alacak istihdam artışını sağlamakta yavaş kal, bu doğru değil.

Doğru olan; ekonominin tüm dengelerini, belirsizliği ve güvensizliği kaldıracak şekilde yönetmek. Bu doğrultu da Merkez Bankası'nın piyasalardan alacağı bilgilere ve sinyallere göre bir yönetim anlayışı oluşturması gerekli.