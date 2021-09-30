Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Enflasyon artış hızında duraklama olur ancak gerileme olmaz

Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Ntv'de katıldığı bir programda enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelebi, enflasyonda gerileme olmayacağını ifade ederek "Ekonomide fiyatlar netleşmiş durumda. Enflasyon artış hızında duraklama olur ancak gerileme olmaz" ifadelerini kullandı.

Çelebi, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "normalleşme hızlandıkça, fiyatlar salgın öncesi döneme yaklaşacak" ifadesini değerlendiren Çelebi şöyle konuştu:

"Merkez Bankası Başkanı'nın iyi niyetli görüşlerini takdir ediyorum. İnşallah söylediği gibi olur. Ama bence ekonominin dengeleri netleşti. Ben fiyatlarda dengenin oluştuğunu görüyorum yüzde 18-19 gibi bir noktada başa baş hale geliyor. Ben fiyatlarda artış hızında bir duraklama olacağını görüyorum; fiyat artışlarında gerileme olacağına inanmıyorum. Teorik olarak bu mümkün değil. Geldiği noktada fiyatlar kalacaktır ve dengelenen bu yapıda fiyat artış hızları yüzde 10 olmayacaktır, 5 olacaktır, 2 olacaktır ancak bu sağlanabilir. Bu da fiyatların çok aşağı inmesini sağlamaz

"Yüzde 19'luk enflasyon en çok yüzde 18'e inebilir"

Enflasyonun artış hızındaki gerileme yüzde 19'luk enflasyon en çok yüzde 18'e inebilir. 17-19 arasında dalgalanabilir. ama enflasyondaki artış düzeyi bence korunur ve bur artış düzeyinde devam edilir. ben enflasyonunun yüzde 15-16'lara ineceğine inanmıyorum. Maalesef, fiyatlar düzeyi bu noktada devam eder. Bu çok net bir gerçek."

"Dolar ve euroya talep artarak devam edecek"

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında artan döviz fiyatlarına değinen Çelebi şöyle dedi:

"Faizler aşağı indiği zaman TL'den kaçış başlıyor ve bu dövize olan talebi artırıyor. Talep artınca kurun fiyatı yukarı çıkıyor. Nitekim faiz yüzde 18'E indirilince TL'den kaçış oldu ve dolar 8,89'a yükseldi. Bu anlamda ben Türkiye'de dolara veya euroya talebin devam edeceği görüşündeyim Kur belli bir istikrar sağlasa bile kademeli olarak artışının trend olarak devam edeceğini düşünüyorum. Benzer şeyi burada da söyleyeceğim artış oranı çok yüksek olmayacak ama kurdaki artışın yavaş yavaş devam edeceği düşüncesindeyim. Ancak faizler 2-3 puan aşağı indirilirse o zaman çok daha fazla kur artışı yaşayabiliriz."

Çelebi TL mevduatta stopaj desteğinin sona ermesine ilişkin ise "Bütçenin anladığım kadarıyla nakit açığı var. Bütçe gelirlerini artırmak açısından stopajlar yüzde 15'ten 5'e indirilmişti. Benim kişisel kanaatim bu yüzde 5'te kalmayacak, yüzde 15'e çıkacak. Ama bu döviz mevduat hesaplarına dönük olarak dolarizasyonu da artıracağı kanaatindeyim. İnsanların bu şartlarda TL mevduattan çıkıp, döviz mevduatlarına yöneleceklerini düşünüyorum" dedi.