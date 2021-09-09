Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Burada mağdur olan dar gelirliler; müteahhitlerin böyle gövde gösterisi yapmasını doğru bulmuyorum

Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi, Ntv'de katıldığı programda ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Müteahhitlerin ve çimento sektörünün arasındaki zam polemiğini değinen Çelebi, her iki sektöründe iyi kazancı olduğunu ifade ederek müteahhitlerin iş bırakmasını "Burada mağdur olan emekliler, dar gelirliler ve memurlar. Bu anlamda müteahhitlerin böyle gövde gösterisi yapmasını doğru bulmuyorum" diye değerlendirdi.

"Çimentocularla müteahhitlerin oturup konuşması gerektiğini düşünüyorum" diyen Çelebi şöyle konuştu:

"Müteahhitler de evlerin fiyatlarını çok yukarı çekti. Yaptıkları işlerin maliyeti artıyor olabilir ama fiyatları da maliyetlerin çok üstünde. Çimentocular ve demir çelikçilerde oldukça iyi bir para kazanıyorlar. Geçen 2020 yılında Türkiye'nin ilk 1000 şirketinin kârlılığı yüzde 50 arttı. Burada müteahhitlerinde kârı arttı, çimentocuların da demir çelikçilerinde. Burada mağdur olan emekliler, dar gelirliler ve memurlar. Bu anlamda müteahhitlerin böyle gövde gösterisi yapmasını doğru bulmuyorum."

"Çimentocuların maliyetlerinin çok arttığına inanmıyorum"

Çelebi, çimento maliyetlerindeki artışa ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Çimento çok kârlı bir sektör. Diğer inşaat malzemesi girdisi olan demir-çelik olmak üzere maliyetlerinin çok fazla artığını düşünmüyorum. Çok kârlı bir sektör haline geldiler. 2020 ve 2021 yılının ilk 6 ayında müteahhitler, çimentocular ve demir çelikçiler çok para kazandı. Şimdi kârlarından düşünce ona tepki gösteriyorlar. Ama memurlara yapılan zam yüzde 11-12 ve kira fiyatları olağanüstü artıyor. Öğrenciler başta olmak üzere dar gelirliler, emekliler ciddi sıkıntı içindeler. bence müteahhitler ve çimentocuların bu konuda halkın içinde oldukları koşulları ve yaşam standartlarını düşünerek karar vermesinin doğru olduğunu düşünüyorum."

"Yabancı sermaye olmadan faiz indirimi kağıt üstünde politik bir karar olabilir"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün yaptığı konuşmaya da değinen Çelebi faiz indirimi ve çekirdek enflasyona ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Çekirdek enflasyon, enflasyonun temel göstergesi. bunun altını çizmek isterim. Çekirdek enflasyon deyince enflasyonun bütün ana unsurlarının gelişimini görüyoruz. Bu yüzden bunun önemi var yüzde 16 civarında çekirdek enflasyon var bu faiz indirimine yol açmaz bence. Faizler şu an yüzde 19, piyasadaki faizler bankaların uyguladığı faizler yüzde maalesef 21-22 üstünde. Ben yabancı girişi artmadığı sürece faizlerin artacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin yabancı kaynak girişinin artması lazım. Dünyadaki bütün likidite genişlemesi trilyon dolarlar düzeyinde fakat Türkiye'ye 1 dolar yabancı kaynak girişi temin edilemiyor. Varlık Fonu'nun bu anlamda görevini yapamadığını görüyorum varlık fonunun daha aktif ve efektif olması lazım. Yabancı sermaye girişi artmadığı sürece faiz düşüyle ilgili alınacak kararlar sadece kağıt üzerinde politik kararlar olabilir."