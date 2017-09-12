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Eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi eski Rektörü Prof

12 Eylül 2017 02:52

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca polis ekipleri Hoşcoşkun\'un evinde arama da yaptı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, Ege Üniversitesi eski Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun\'un evinde arama yaptı. Polis yaptığı aramada evdeki bazı materyallere el koydu. Ayrıca arama sırasında evinde bulunmayan Hoşcoşkun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  28 Şubat\'ta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun\'un, \'Hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından\' açığa alındığını bildirmiş ve Hoşcoşkun 25 Ağustos\'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile de ihraç edilmişti.

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