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Eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun hakkında yakalama kararı

Cüneyt Hoşcoşkun KHK ile ihraç edilmişti

12 Eylül 2017 12:37

Eski Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun hakkında 'FETÖ' soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, eski rektör Hoşcoşkun'un evinde arama yaptı. Arama sırasında elde edilen bazı materyallere el konulduğu belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 28 Şubat'ta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.

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Cüneyt HoşcoşkunFETÖKHK

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