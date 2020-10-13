T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltında

13 Ekim 2020 09:35

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, yeniden gözaltına alındı.

Hakkında FETÖ üyesi olma suçundan dava açılan ve İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen Fevzi Öztürk, tekrar gözaltına alındı.

Öztürk'ün tahliye tarihinden sonra hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın çalışmasına göre darbe girişiminden ve FETÖ mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık irtibatına dayalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yeni ve ek deliller tespit edildiği belirtildi. Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yeniden gözaltına alındı.

ETİKETLER

FETÖFevzi ÖztürkEski Ege Ordusu Komutanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24