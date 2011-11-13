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Eski Düzce Belediye Başkanı: Enkaz altındakileri biz öldürdük

Eski Düzce Belediye Başkanı Ruhi Kurnaz, “Tecrübesizdik, yardıma gelenler de öyleydi. Düzce’de dozerleri enkazlara çıkarttık, insanları öldürdük” itirafında bul

13 Kasım 2011 02:00

T24 - Eski Düzce Belediye Başkanı Ruhi Kurnaz, Van’a yaptığı ziyaretin ardından, “Tecrübesizdik, yardıma gelenler de öyleydi. Düzce’de dozerleri enkazlara çıkarttık, insanları öldürdük” itirafında bulundu.



Düzce’de 12 Kasım 1999’da meydana gelen 7.2’lik deprem sırasında Düzce Belediye Başkanı olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak belediyenin Van’a gönderdiği yardım TIR’larına eşlik eden Ruhi Kurnaz, deprem bölgesindeki çalışmaları belediye meclis üyelerine anlattı.


Habertürk'ün haberine göre, Van depremine ilişkin bilgiler verirken sözü 12 Kasım Düzce depreminin 12. yıldönümüne getiren Kurnaz, üç ay arayla meydana gelen 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerine atıfla “Allah böyle bir depremi kimseye yaşatmasın” diyerek bir de itirafta bulundu: “Tecrübesizdik, yardıma gelenler de öyleydi. Köpekleri Hollanda’dan, kurtarma ekiplerini Japonya’dan bekledik. Ama bu depremde bir fark var. İnsanlar eğitilmiş. Biz dozerleri enkazların üstüne çıkardık, insanları altta öldürdük.”


ABB’nin Van depremindeki çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kurnaz, enkazlardaki cesetlerin parçalanmadan çıkarıldığını belirterek, “Van’da arama kurtarma ekibimiz çalışırken, enkaz altındakilerin yakınlarından biri, ‘Eğer cesedine zarar verirseniz öldürürüm sizi’ diyerek tehdit ediyor. İnsanlar bu psikolojide. Enkaz altından 20 ceset çıkardık. Hiçbirine bizim makinelerimiz ve ekiplerimiz zarar vermedi” dedi.


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