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Dünya

Eski düşmanlardan Çin’e gözdağı

Vietnam ile ABD donanmaları bugün Güney Çin Denizi'nde beş gün sürecek ortak bir tatbikat başlattı

23 Nisan 2012 23:07

Vietnam ile Çin arasında, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilafın neden olduğu gerginliğin belirdiği sırada, bir zamanlar birbirlerine karşı çarpışmış eski düşmanlar ABD ile Vietnam'ı bir araya getiren tatbikatta hakiki mermiler kullanılmayacak. İki ülke donanmaları önceki yıllarda da olduğu gibi kurtarma ve doğal felaketlere müdahale eğitimi konularında tatbikatlar yapacak.

Tatbikata katılmak üzere gelen ABD'nin 7’inci filosuna bağlı üç gemi bugün başlayan tatbikat dolayısıyla Vietnam'ın Danang limanını ziyaret etti.
 
ABD donanmasından Tuğamiral Tom Carney tatbikat dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, ''Bu tatbikat ortak işbirliğini güçlendirecek ve donanmalarımız arasındaki ittifakın gelişmesine katkı sağlayacak'' ifadesini kullandı.
 
Washington ve Hanoy yönetimleri ABD'nin Vietnam savaşına katılan askerlerini geri çekmesinin üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından, 1995 yılında diplomatik ilişkileri normalleştirdi. Bir zamanlar Vietnam'ın en büyük düşmanı olarak gördüğü ABD şimdi Vietnam'ın en büyük ticaret ortağı haline geldi ve birbirleri arasında daha yakın askeri bağlar gelişti.
 
 

Çin uyardı

 
 
Vietnam, Çin ve Filipinler'in de aralarında bulunduğu ülkeler arasında, zengin petrol ve doğalgaz kaynakları bulunduğuna inanılan Güney Çin Denizi'ndeki adalar konusunda ihtilaf yaşanıyor.
 
Güney Çin Denizi'ni ''çıkarlarının merkezi'' olarak niteleyen Çin yönetimi gerekirse bunu korumak için savaşmaya hazır olduğu mesajını veriyor.
 
ABD yönetimince yapılan açıklamalarda, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğünü sağlamada ABD'nin ulusal çıkarları bulunduğu belirtiliyor.
 
Uzmanlar, Washington yönetiminin, Çin'in giderek artan etkisine karşılık vermek amacıyla Asya'daki askeri varlığını genişlettiğine dikkati çekiyor.

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