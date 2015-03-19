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Spor

Eski dünya şampiyonuna 2 yıl men cezası

Botsvanalı atlet Amantle Montsho, 2011 yılında Güney Kore'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazanmıştı

19 Mart 2015 09:17

Eski dünya 400 metre şampiyonu Botsvanalı atlet Amantle Montsho, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası aldı.

Botsvana Atletizm Federasyonu Başkanı Moses Bantsi, Montsho'nun cezasının disiplin kurulu tarafından geçen ay sonunda verildiğini, kararın Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'ne (IAAF) gönderilmesinin ardından kamuya duyurulduğunu söyledi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde, geçen yıl ağustos ayında düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda, 400 metre finalini 4. sırada bitiren 31 yaşındaki atletin yarışın ardından girdiği doping testinde, "nethylhexaneamine" isimli maddeye rastlandığı belirtildi. 

Botsvanalı atlet, 2011 yılında Güney Kore'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazanmıştı.

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