Eski DTP'liler istifa kararından vazgeçtiler

T24 -

'Tabanımız istifa istemiyor'

İmralı'dan 'devam' açıklaması

Abdullah Öcalan‘ın avukatları, Öcalan’ın DTP’lilerin milletvekilleğine devam etmelerini istediği açıklamıştı.



Aydınlar, sivil toplum örgütleri, bazı milletvekilleri, Barış Meclisi’nden de eski DTP’lilere istifa etmemeleri yönünde çağrıda bulunulmuştu.



Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk için 'Siirt formülü'



Anayasa Mahkemesi'nin DTP ile ilgili aldığı kararlar arasında Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk için alınan 5 yıllık "siyasi yasak" kararıyla ilgili olarak da "Siirt formülü"nün düşünüldüğü, bu çerçevede DTP'li vekillerle AKP'nin Doğu illerinde vekillerinin görüştüğü belirtiliyor.



"Siirt formülü" olarak bilinen formülle AKP'nin 2002 yılındaki seçimlerde tek başına iktidar olması sonrası siyasi yasağı bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete dönmesi sağlanmış, sonrasında da Erdoğan siyasete dönerek, başbakan ve AKP genel başkanı olmuştu.



Ankara'da bulunan eski DTP binasında toplanan eski DTP'li vekillerin, daha önce aldıdları "istifa etme" ve "sine-i millete dönüş" kararlarından vazgeçtiği ifade edildi.Konuyla ilgili olarak, 5 yıl siyaset yapma sayağı bulunan eski DTP lideri Ahmet Türk'ün bir açıklama gerçekleştireceği ifade edildi.Sabah saatlerinde başlayan toplantıya verilen bir ara sırasında eski DTP'li vekillerden Selahattin Demirtaş, "Parti meclisimiz 'Bekleyin' dedi. Tabanımız ise 'istifa etmeyin' diyor. Meclis zemininde siyaset yapma eğilimindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.Bu açıklamayla birlikte, vekillerin istifalarını TBMM'ye sunmayacakları görüşü güçlenmiş, "istifaların sunulacağı ve sine-i millete dönüleceği" ifadeleriyle ilgili bir çıkış yolu arandığı da belirtilmişti.Parti binasından da daha önce sökülen DTP amblemlerinin yerinin Barış ve Demokrasi Partisi ambleri aldığı ifade edildi.