Eski DTP'liler için istifa günü

İsme özel ret veya kabul

Arınç, istifalar tek tek oylanacağı için vekillerin bazılarına 'ret' bazılarına 'kabul' oyu verebileceğini söyledi.Kapatılan DTP'li vekillerin toplu olarak istifalarını TBMM Başkanlığı'na bugün sunması bekleniyor. CHP ve MHP, istifaları kabul edeceği açıklamasını yaparken, kilit parti konumundaki AKP hala tavrını açıklamadı. İlk sinyaller, AKP yönetiminin, istifaların kabulü veya reddi konusunda vekilleri serbest bırakarak, grup kararı almayacağı yönünde. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bazı DTP'lilerin istifasının kabul edilirken, bazılarının kabul edilmeyebileceğini söyledi. AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise bunun Arınç'ın kişisel görüşü olduğunu vurguladı.Arınç AKP'li vekillerin, DTP'lilerin istifalarının kabulü konusunda 'isme özel' tavır alabileceği mesajını verdi ve şöyle dedi: '20 kişinin tek tek üyelikleri oylanacak. Milletvekillerimiz, olabilir birine el kaldırırlar, 'Milletvekilliği düşsün' derler, diğerine el kaldırmazlar, 'Bu kalsın' diyebilirler. Yani evdeki hesap çarşıya uymayabilir.' Bu açıklama, kulislerde DTP'nin şahin kanadını temsil eden Emine Ayna gibi vekillerin istifasının AKP'li vekillerce kabul edilebileceği yönünde değerlendirildi.