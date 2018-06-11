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Eski doktor, savcı ve komiser yardımcısı, gaybubet evinde yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç doktor, savcı ve komiser yardımcısı, örgütün gaybubet evinde yakalandı

11 Haziran 2018 20:53

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç doktor, savcı ve komiser yardımcısı, örgütün gaybubet evinde yakalandı.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nün ortaklaşa yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç F.D. adlı kadın doktor, savcı A.D. ve komiser yardımcısı A.U., örgütün gaybubet evinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden eski savcı A.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer 2 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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