T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Diyarbakır savcısı: 12 Eylül'de işkenceden ölenler 'örgüt içi infaz’ diye dere yataklarına atıldı

Diyarbakır savcısı 12 Eylül’de yapılan infazları TBMM komisyonunda itiraf etti

10 Ekim 2012 20:18

 

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun ’12 Eylül Alt Komisyonu’na bilgi veren Diyarbakır eski askeri savcısı Ümit Kardaş, o dönemde karşısına getirilen herkesin işkenceden geçirildiğini gördüğünü,  yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkes işkence yapıldığını söyledi. Cezaevlerinde,  göz altılarda çok sayıda ölüm yaşandığını anlatan Kardaş, otopsilerde işkence izlerinin net bir şekilde görüldüğünü ve bunu raporuna yazdığını söyledi. Kardaş,   çok çarpıcı iddiayı da gündeme taşıyarak işkenceden ölenlerin ‘örgüt içi infaz’  diye gösterilerek  dere yataklarına atıldığını  iddia etti.

12 Eylül darbesine giden süreçte polisin yanı sıra TSK’da ''sağ-sol'' görüşler arasında ayrılıklar olduğunu ifade eden Ümit Kardaş, bu ayrışmanın darbe ile yoğunluğunu kaybettiğini söyledi.

 

Devlet Kürtlerin üzerine gitti

 

Diyarbakır eski askeri savcısı Ümit Kardaş, 12 Eylül'de devletin Kürtlerin üzerine gittiğini, işkencenin ve baskının kurumsallaştığına dikkat çekti ve “Bilinçlibir politika mıydı , değil miydi onu tam kestiremiyorum ama sanki amaçlanan şuydu; Kürtlerin tarihsel ve haklı isteklerini şiddete bulaşmadan normal demokratik bir ortamda ifade edilmelerinin önü kesilmek istenmişti ve alan tamamen terör ve şiddet uygulayan örgütlere kalmıştı. Kanaatime göre, belki de devletin içerisinde bir odak ya da derin yapılanma bu amacı gütmüş olabilir”.

 

Kenan Evren dahil herkes işkenceyi biliyordu

 

Eski askeri savcı,  “ İşkence sistematik ve kurumsal bir şekilde yapılıyordu ve herkes biliyordu. Kenan Evren dahil herkes işkenceyi biliyordu'' dedi.  ''Eski Başbakanlardan Bülend Ulusu, komisyona geldiğinde 'İşkenceden haberim yoktu' dedi. Bu mümkün mü?'' sorusuna  Kardaş, ''Sanmıyorum çünkü herkes biliyordu” yanıtı verdi.

 

12 Eylül’de bir deli gömleği giydirildi

 

Darbe sonrasında ı askerlerin, hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduklarını  ‘devlet elden gidiyor’ gibi yönlendirmeler yapıldığını anlattı meslektaşlarının bir bölümünü ‘kraldan çok kralcı’ olmakla  suçladı. “Onlar arasında asker çağırdığı zaman bıyığını kesip gidenler oldu” diyen Kardaş,  sivil hakim ve savcılara lojman tahsis edilmesi ve askeri tesislere giriş izni verilmesi gibi uygulamaların o kesimi çok mutlu ettiğini söyledi.

Ümit Kardaş, “'Demirel gitti geldi, gitti geldi. Bir siyasetçi darbe sonucu gittiyse tekrar geldiğinde darbelere karşı bir şey yapamıyor. Ecevit'te de böyle oldu” dedi.

 

ETİKETLER

12 eylülişkencedarbe komisyonuÜmit Kardaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24