Eski Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu: Koronavirüs'e çareyi bilim ve akıl üretecek

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Mikroskopla görülebilen bir virüsün dünyayı esir almasına karşı çareyi elbette bilim ve akıl üretecektir" düşüncesini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Bardakoğlu'nun yazısını bugünkü köşesine taşıdı.

Bardakoğlu, “Buna kahrolmak, felaket veya komplo senaryoları üretmek ya da çaresizliğe yenik düşmek yerine, bundan sonrası için tedbirli olmak, gerekli bütün kural ve uyarılara harfiyen uymak, kul hakkı ihlali yapmamak, bilim insanlarına güvenmek, aynı zamanda da Allah’ın yardım ve desteğine el açmak ve beklemek gerekir. Bütün bu esnada hayatın anlamını bir kez daha, hem de daha içtenlikle düşünme imkânı da bulmaktayız.” ifadesini kullandı.

Bardakoğlu, "Yeryüzünde böbürlenerek dolaşan ve kendine tapan, özgüveni arttıkça kendini Yaratıcı’dan müstağni saymaya doğru giden insanın yüce kudret sahibini tanıması, varoluşunu anlamlı kılması, sınırlarını tanıması ve aczini kabullenmesi için bundan güzel fırsat mı var? Esasında galaksilere hikmet gözüyle bakan da, iç dünyasına ve zerrelere bakan da bu şansa sahiptir. (Kur’an-ı Kerim, 41/53). Allah gani ve müstağnidir, sizlerse fakir ve muhtaçlarsınız” (Kur’an-ı Kerîm, 35/15; 47/38; 64/6) mealindeki ayetleri bu bağlamda tekrar tekrar okumalı ve üzerinde düşünmeliyiz.” görüşünü savundu.

Ergin, Bardakoğlu'nun yazısına ilişkin, "Koronavirüs salgınının bilimin rolünü bütün dünyada ön plana çıkardığı bir dönemde uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı (2003-2010) yapmış bir din âliminin aktardığımız görüşleri, inanç-bilim ilişkisini konu alan tartışmalara dönük önemli bir perspektif getiriyor." yorumunu yaptı.