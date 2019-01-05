Eski DİSK Başkanı, CHP'li Kani Beko: İZBAN grevine gidilmesinin asıl nedeni...

Eski DİSK Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İZBAN grevinin asıl muhatabının Ulaştırma Bakanlığı/AKP iktidarı olduğunu söyledi. Beko, “Greve gidilmesinin asıl nedeni yerel seçim öncesi İzmir’de ulaşımın felç olması ve büyükşehirin beceriksizlikle suçlanmasıdır, yani politiktir” dedi.

Beko, İzmir’in merkeze uzak ilçelerini ziyaret ederek yerel seçim öncesi örgütün ve halkın taleplerini dinledi, gündemle ilgili soruları yanıtladı. Menemen’den başlayarak sırasıyla Foça, Aliağa, Dikili, Kınık, Bergama ilçelerinde CHP örgütü ve halkla buluşan İzmir Milletvekili Beko, ertesi gün de Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Tire ilçelerini ziyaret etti.

İzmir’de sosyal hayatı en çok etkileyen gündem maddelerinden olan İZBAN grevi ve yerel seçimler hakkında konuşmalar yapan, fikir alış verişinde bulunan Beko, grevin hak olduğunu ancak İZBAN grevinin farklı bir yöne çekilmeye çalışıldığını belirtti.

"Asıl sorumlu Ulaştırma Bakanlığı'dır"

Beko, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “En başından bu yana takip ettiğim süreçte işçilerin çok da afaki taleplerinin olmadığını biliyorum. İZBAN’da çalışan işçi kardeşlerimin yarısı yoksulluk sınırının altında çalışıyor. Dosyalar hazırlayıp Ankara’da İzmir milletvekilleriyle bir değerlendirme yaptık. Ulaştırma Bakanıyla görüşüp İzmir’in 10 ilçesinden geçen en büyük toplu ulaşım aracı olan İZBAN’ın günde 500 bine yakın yolcu taşıdığını, eğer grev başlarsa ulaşımın sekteye uğrayacağını iletmiştim. İşçi kardeşlerimin sosyal ve sendikal hakları derhal verilmeli diye kendisine söylemiştim. Hemen toplu iş sözleşmesiyle sorunu çözelim demişti. Ancak bugüne kadar ses seda çıkmadı. Greve gidilmesinin asıl nedeni yerel seçim öncesi İzmir’de ulaşımın felç olması ve büyükşehirin beceriksizlikle suçlanmasıdır, yani politiktir. Bu sorunun asıl sorumlusu Ulaştırma Bakanlığıdır, AKP iktidarıdır. Yeni teklifler gündemde. Biz pek çok adım attık ama amaç farklı olunca bir yere kadar. İşçi kardeşlerimin sosyal ve sendikal hakları kazanması tabi ki en büyük isteğimiz bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz daha fazla kimse mağduriyet yaşamadan bir an önce iş barışının sağlanmasını istiyoruz.