Eski Dışişleri Bakanı Gürel: Kıbrıs, AKP’nin iktidar formülüne kurban edildi

2002 yılında Bülent Ecevit Başbakanlığı'nda Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Şükrü Sina Gürel, "Kıbrıs'ın AKP'nin iktidar formülüne kurban edildiğini" söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Gürel, "AKP başından itibaren “AB için reform yapıyoruz” diye Türkiye’de Cumhuriyet kurumlarını yıprattı, aşındırdı ve bazılarını da yok etti. İkinci iktidar formülüyse AB ve ABD eşittir iktidar sigortasıydı. Dolayısıyla Kıbrıs konusu bunlara kurban edildi. Bu formüller içinde Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve çıkarlarını aşındıracak şekilde Kıbrıs politikası heba edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Kıbrıs Meclisi'nde "müjdesini" açıklayacağı konuşmaya bir saat geç başladığına dikkat çeken Gürel, "Birilerinden telefon mu geldi, bazı görüşmeler mi yapıldı da vazgeçti?" ifadelerini kullandı.

Gürel, Özbey'in "Şunu mu söylüyorsunuz?: Aslında başka bir müjde olabilirdi ama bir saatlik gelişmede bir şey oldu ve gerçek müjde açıklanamadı..." sorusunda, "Evet" diye yanıt verirken konuyla ilgili bir duyum almadığını; tahmin yürüttüğünü söyledi.