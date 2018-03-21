Eski diplomat ve MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

Eski MHP milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bölükbaşı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

MHP'den açıklama

23. Dönem Ankara Milletvekilimiz Sayın Deniz Bölükbaşı’nın Cenazesi 22.03.2018 Perşembe günü (Yarın) TBMM'de saat 11.00'de düzenlenecek. Cenaze töreninden sonra Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecektir.

"Kronik bir hastalıkla mücadele içindeydi"

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında yaşamını yitirdi. Başhekim Adnan Torgay hastaneden yaptığı açıklamada " Değerli siyasetçi, diplomat Ahmet Deniz Bölükbaşı'yı bugün sabah kaybettik, saat 08:10'da. Bölükbaşı kronik bir hastalıkla mücadele içindeydi, ağır tedaviler uygulandığı sırada bile görevini ve işlerini eksiksiz olarak yaptı. Bütün tedavi yöntemleri uygulanmasına rağmen son 48 saatte çok hızlı bir şekilde durumu ağırlaştı ve kendisini kaybettik. Defin programı daha sonra belli olacak. Ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Siyasi hayatı

2002 seçimlerinde olduğu gibi, 2007 seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından milletvekili adayı olarak gösterildi. Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili olmaya hak kazandı. MHP Merkez Yönetim Kuruluna girmiş ve ilk MYK toplantısında Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti. Bölükbaşı, 'kaset skandalı' olarak adlandırılan olayın ardından 2011 yılında MHP'den istifa etmişti.

Deniz Bölükbaşı kimdir?

Deniz Bölükbaşı aslen Kırşehirlidir. Osman Bölükbaşı'nın oğludur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1 Mart Tezkeresi öncesi görüşmelerin diplomasi ayağına başkanlık etti.

"Osman Bölükbaşı: Türk siyasetinde Anadolu fırtınası", 1 Mart Vakası adlı kitapların yazarıdır.