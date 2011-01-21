-ESKİ DİKTATÖRE YURT DIŞI YASAĞI PORT-AU-PRINCE (A.A) - 21.01.2011 - Fransa'da 25 yıl sürgün hayatı yaşadıktan sonra ülkesi Haiti'ye dönen eski diktatör Jean-Claude Duvalier'ye, yurt dışına çıkış yasağı konulduğu bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen Haitili bir yargıç AFP'ye yaptığı açıklamada, Duvalier'ye karşı yolsuzluk ve kamu fonlarını zimmete geçirmek suçlarından dolayı adli kovuşturma yürütüldüğünü, bu yüzden de yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu belirtti. Salı günü adli makamlara ifade veren Duvalier, Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde (1971-1986) yolsuzluk ve kamu fonlarını zimmete geçirmekle suçlanmıştı. Ayrıca, önceki gün, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle eski diktatörün hakkında 4 şikayette bulunulmuştu. HAİTİ'DE 'İNSANLIĞA KARŞI SUÇ' DİYE BİR KAVRAM YOK Duvalier'nin avukatlarından Gervais Charles, Kanada Radyo'suna telefonla verdiği mülakata, Haiti hukukunda "insanlığa karşı suç" diye bir kavramın yer almadığını, böylece Duvalier hakkında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle şikayette bulunulmanın hiçbir anlam ifade etmediğini açıkladı. Avukat Gervais, sırf Duvalier için de yerel hukuka yeni kavramlar sokulamayacağını da sözlerine ekledi. "İnsanlığa karşı suç" kavramının uluslararası hukukta da muğlak bir kavram olduğunu ileri süren Gervais, Haiti'de bugüne kadar hiç kimsenin "insanlığa karşı suç işlemekten" dolayı adli kovuşturmaya uğramadığını söyledi. Avukat Gervais, "Duvalier 25 yıl boyunca sürgünde kaldığı süre içinde de, hakkında hiç gerçek şikayette bulunulmadı" dedi. Haiti'nin ünlü şarkıcısı Michel Martelly ise Duvalier'nin dönüşünü onayladığını belirterek, "Demokrasi var, Duvalier Haitili ve ülkesine geri dönebilir" şeklinde ifadeler kullandı. ABD DUVALİER'NİN DÖNÜŞÜNDEN ENDİŞELİ ABD'nin BM'deki büyükelçisi Susan Rice, ABD'nin Duvalier'nin adaya yaptığı sürpriz dönüşünün nasıl bir etki yapacağı konusunda endişeli olduğunu ifade etti. BM'nin Güvenlik Konseyinde söz alan Rice, "Amerikan hükümeti, Duvalier'nin yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri bakımından nasıl bir bilançoya sahip olduğunu biliyor" dedi. Rice ayrıca, Haiti seçim konseyinin, Devlet Başkanlığı seçimlerinde yolsuzluk yapıldığını tespit etmiş olan Amerikan Devletler Topluluğu Örgütünün (OEA), tavsiyelerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Rice, Devlet Başkanı Rene Preval'i adayı Jude Celestin'i seçim sürecinden geri çekmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Nihai olmayan sonuçlara göre, seçimin 28 Kasım 2010'da yapılan birinci turunu yüzde 31 oyla Mirlande Manigat kazanmıştı, Manigat'ın arkasından da Jude Celestin ve adanın ünlü şarkıcısı Michel Martelly gelmişti. Kimi adaylar, yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle birinci turun iptalini ve oyların yeniden sayılmasını istemişti. Krizin çıkmasını önlemek için, Devlet Başkanı Rene Preval tartışmalı seçim sürecini değerlendirmek amacıyla Amerikan Devletler Topluluğu Örgütü'nden uzman heyet talep etmişti. Seçimin birinci turunun sonuçları henüz ilan edilmediği için, 16 ocak 2011 tarihinde yapılması öngörülen ikinci tur da yapılamamıştı.